«Видели ночь»: Рецензия Киноафиши

Человеку нужен человек

Появление на пороге мистера Галло для Мартина стало шансом еще раз увидеть свою бывшую, которую он так и не смог забыть за три месяца и девять дней. Ведь именно так и бывает во всех комедиях и мелодрамах – путь к сердцу девушки лежит через ее отца. Стоит подружиться с ним, и…

Но жизнь – это жизнь, а не фильм, говорит нам «Видели ночь» режиссера Гэвина Вьесена («Домашняя работа»). Не бывает чуда, неожиданного и своевременного спасения любимой от рук ее нынешнего бойфренда, который оказался плохим парнем. Проснувшись неудачником-затворником, ты так и заснешь им, пока не выйдешь за дверь и не сделаешь хоть что-то.

Кадр из фильма «Видели ночь»

Ну, или если тебя не вытащат насильно на белый свет. Чем и занимается Фрэнк Галло Симмонса («Одержимость», «Ла-Ла Ленд»). Персонаж прямо противоположен Мартину: одет с иголочки, не понимает, как можно жить без дорогого вина, мяса и машины. Фрэнк может легко подружиться со всем и каждым, знает несколько языков и источает такую ауру уверенности, что устоять перед ним может только его дочь. Казалось бы – вот он пример успешных людей, которым все будто само идет в руки, а девушки машинально пишут свой адрес страницы в Фейсбуке на салфетке, заинтригованные его мужественностью и силой. Единственная его слабость – это дочь Джинни. Джинни и страх умереть в одиночестве.

Кадр из фильма «Видели ночь»

Джинни же – слабость и Мартина. В первые же несколько минут вступления мы получаем полное описание персонажа Эмиля Хирша («Рожденный дважды», «Императорский клуб»): музыкант, играет на банджо, вегетарианец, передвигается на велосипеде. Скромный, боязливый и закомплексованный, он словно из другого мира. Все вокруг с радостью восприняли тот факт, что Джинни его бросила – как же, ведь не его поля ягода! – и теперь единственным смыслом жизни Мартина стал сон, музыка и воспоминания.

Кадр из фильма «Видели ночь»

Помимо ярких и близких сердцу персонажей, «Видели ночь» может похвастаться наглядной демонстрацией бинарного кода человеческой жизни, подтверждением, что у медали всегда две стороны: то, что лежит на поверхности, и то, что сокрыто обычно от глаз посторонних. Быстро и динамично развивающиеся отношения между людьми подкидывают неожиданные сюжетные повороты, стимулирующие раскрытие и развитие Мартина и Фрэнка. Ситуация, в которой оба оказываются, с их точки зрения выглядит вполне логично, а вот со стороны окружающих они – лишь странная парочка из пропавшего отца и бывшего парня. Добавить к этому уместное и красивое слоумо, ненавязчивое и приятное музыкальное сопровождение, неожиданные компьютерные спецэффекты, а также полный срез массового общества – и по «Видели ночь» впору жизнь изучать.

Кадр из фильма «Видели ночь»

У Мартина и Фрэнка, тем временем, обнаруживаются общие точки соприкосновения: та же самая Джинни, которая им обоим небезразлична, Бобби Сингер и полное отсутствие друзей. За одну ночь персонажи – диаметрально противоположные – проходят крещение алкоголем, дракой и мясом и меняются. Фрэнк наконец-то вылезает из своей официальной оболочки, переходит с вина на пиво и, в общем, начинает ценить жизнь. Мартин становится увереннее в себе и наконец-то находит силы отпустить и забыть Джинни.

«Видели ночь» в достаточно легкой и непринужденной манере поднимает целый спектр важных тем. Например, о том, что неуверенность в себе может загубить даже саму крепкую любовь. Или что не стоит судить человека по внешнему виду. Или что каждому человеку нужен человек, и неважно, кто он, если с ним ты чувствуешь, что можешь продолжать двигаться дальше.

- Жизнь ведь пролетает в два счета. Проспишь ее сейчас – потом сильно пожалеешь, - говорит нам Фрэнк, одной этой фразой завоевывая сердца уже людей по другую сторону экрана.

Потапова Галина

Фильм в прокате с 27 апреля 2017 года

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