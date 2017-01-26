«Семейное ограбление»: Рецензия Киноафиши

Ограбление по-французски

Как говорится, есть ещё порох в пороховницах, и нельзя списывать со счетов талантливого актёра, даже если он стремительно приближается к размену восьмого десятка. Мы сейчас говорим о знаменитом Жане Рено («Леон», «Невезучие», «Васаби»), который сыграл одну из главных ролей во французской комедии режиссёра Паскаля Бурдьо «Семейное ограбление» («Mes trésors»).

Название, в общем-то, вкратце рассказывает, о чём будет фильм. Забудем о законности и неправильности воровства и обратимся к сюжету более подробно.

Кадр из фильма «Семейное ограбление»

Итак, перед нами есть несколько главных героев, а именно три. Это умный, опытный вор Патрик (Жан Рено), которого при краже подлинной скрипки Страдивари обманывает его напарник, пытающийся все лавры и деньги забрать себе. Это беспардонное предательство побуждает нашего героя придумать какой-нибудь план мести. И такой план придумывается, только в одиночку Патрику не справиться, и тогда он обращается за помощью к своим дочерям, с которыми он не общался с их рождения.

Тут появляются следующие главные герои. Первая дочка — красотка Анжелика (Рем Кериси), которая уже имеет опыт воровства, правда, не такого масштабного, как задумал папаша, но всё-таки. Вторая — простая компьютерщица Анжела (Камиль Шаму), которая далека от воровства и нарушения закона, но и она с интересом участвует в идее блудного отца.

Кадр из фильма «Семейное ограбление»

И вот эти непохожие дамочки вдруг оказываются вместе и даже подвергаются попыткам отца вызвать в них сестринские чувства. У девушек абсолютно разные характеры и даже на появление отсутствующего всю их жизнь родителя они реагируют по-разному. По-разному они и выполняют свои функции в семейном ограблении. Такой вот странный способ воссоединения. Но, что удивительно, он даже сработал.

Кстати, в оригинальной версии фильма девушек зовут совсем не Анжела и Анжелика, а Кэрол и Каролин. В общем-то, локализаторы сохранили похожесть имён, непонятно только, зачем нужно было менять их.

Кадр из фильма «Семейное ограбление»

В картине нет слишком откровенного криминала: большая часть сюжета построена на отношениях героев, которые не очень-то желают дружить. Например, дочки Патрика воспринимают друг друга в штыки почти на протяжении всего фильма, но, когда у них появляется общий «враг» (умолчим, кто же это), они действительно становятся семьёй. «Семейное ограбление» — вполне годная комедия, подходящая любителям любых историй, потому что ограбление — совсем не основное, о чём рассказывает фильм.

Кадр из фильма «Семейное ограбление»

Привередливые зарубежные зрители, увидевшие кино 4 января, ругают фильм за примитивность и скучность. Но с ними можно поспорить, потому что, несмотря на несостыковки и пусть немногочисленные, но всё-таки нелогичности, которых не смог избежать этот фильм, он получился очень даже неплохим. Интересно наблюдать за тем, как развиваются отношения героев (хотя развиваются они иногда по странному принципу), хочется узнать, что будет дальше, чем закончится эта история. В картине даже есть неожиданные повороты, которые тоже порадуют зрителя.

А действительно хорошая игра актёров (один Жак Рено чего стоит!) приковывает внимание, заставляя любоваться тем, что происходит на экране.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 26 января 2017

Расписание и покупка билетов на фильм «Семейное ограбление»