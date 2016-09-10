«ПРОКОФЬЕВ: во время пути»: Рецензия Киноафиши

Что наша жизнь? – ДорОга…

Первую запись в своем дневнике он сделал в 16 лет. До окончания консерватории ему оставалось два года. До сольных выступлений – чуть меньше. Ругань газетных критиканов, возмущение эстетствующей публики и непредвиденный фурор были еще впереди. Но уже тогда, в 1907-м году, Сергей Прокофьев точно знал, что его ждет. Петли дорог, разноголосица городов и внимательная тишина концертного зала – вот она, жизнь музыканта. И все 26 лет гастрольных скитаний Прокофьев писал – не только музыку. До своего возвращения из эмиграции (он покинул Россию в 1917-м) Сергей Сергеевич не расставался со своим дневником.

Константин Хабенский в фильме «Прокофьев: во время пути»

Мы все знаем Прокофьева-композитора. Кто-то больше, кто-то меньше. (Кто-то вообще уверен, что лучшее его произведение – это «Петя и волк»; да-да, не смейтесь, есть и такие.) Тем не менее, Прокофьева-литератора не знает почти никто. А он, оказывается, был талантлив и в плане «плетения словес». Его заметки, воспоминания, зарисовки – лучшее тому доказательство. В них – вся строптивость его характера, эпатаж, одиночество, гениальность…

Валерий Гергиев в фильме «Прокофьев: во время пути»

И заслуга фильма Анны Матисон как раз в том, что он открывает для нас эти заповедные дневниковые записи. Нет-нет, они не были под запретом, как некоторые его музыкальные произведения, тем не менее, даже самые увлеченные любители музыки никогда с его литературными опытами не сталкивались. «Прокофьев: во время пути» такую возможность дает. Правда, кому-то может показаться, что выборка была сделана немного бессистемно и наугад, но, в любом случае, свою задачу фильм выполняет – и вместо хрестоматийно-монументального автора «Пети и волка» пред нами возникает живой человек из плоти и крови.

Кадр из фильма «Прокофьев: во время пути»

Но дневник Сергея Сергеевича – не единственная «изюмина» этого фильма. Картина Анны Матисон состоит как бы из двух пластов. Пласт первый – мысли и чувства гениального музыканта, живущего в начале 20-го века. Пласт второй – жизнь музыкантов века 21-го. И в центре этого пласта другой гений – Валерий Гергиев. Вместе со своим оркестром, в рамках ежегодного Пасхального фестиваля Гергиев переезжает из города в город, повторяя судьбу всех музыкантов, чей удел – музыка и дорога. И репетиции… Это, пожалуй, самое интересное. Подсмотреть-подслушать, как дирижер общается с оркестром, получить доступ на музыкальную кухню – для тех, кто дышит классической музыкой, это настоящее гурманство.

Константин Хабенский в фильме «Прокофьев: во время пути»

Что же касается других «нюансов» фильма, то здесь не всё так радужно, как бы хотелось. Проблем и просчетов хватает. Я понимаю желание автором сблизить прошлое и современность, но далеко не всегда эта попытка выглядит убедительно. А иногда и вовсе начинается полный хаос: закадровый текст «говорит» одно, а визуальное «утверждает» совсем другое (например, воспоминания Прокофьева о Шаляпине цитируются в тот момент, когда в кадре крупный план оперной певицы – подскажите, где связь, я не понимаю). И почему интересная игровая форма с привлечением Константина Хабенского ближе к финалу почти совсем сходит на нет, тогда как в начале её слишком много?

Денис Мацуев в фильме «Прокофьев: во время пути»

Как бы то ни было, придираться к фильму не хочется. Потому что в данном случае сам факт присутствия такой картины в широком прокате важнее её недостатков. Да и гениальная музыка в не менее гениальном исполнении – не частый гость в наших кинотеатрах. Кстати, интересная деталь: когда я шла в зал, была уверена, что никого, кроме меня, там не будет. Ан нет! Аншлага, конечно, не намечалось, да и лишнего билетика никто не спросил, но люди в зале были! И их было больше, чем на «Механике» или на «Очень плохих мамочках», которые шли в соседних залах. И мне кажется, что это здорово, разве нет?!

Кадр из фильма «Прокофьев: во время пути»

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 8 сентября 2016 года.

Расписание и покупка билетов на фильм «Прокофьев: во время пути».