«Налетчики»: Рецензия Киноафиши

В этом мире, где насилие заполонило почти все сферы жизни, невозможно представить кинематограф без боевиков. Какие-то более агрессивные, какие-то более спокойные, но все они обязательно остросюжетные. А есть боевики, которые наибольший акцент делают не на насилии, а всё-таки на сюжете, например, новая картина режиссёра Стивена С. Миллера («Шкала агрессии» 2011, «Безмолвная ночь» 2012) «Налетчики» («Marauders»).

Кадр из фильма «Налётчики»

Сюжет фильма рассказывает о команде грабителей, которые, казалось бы, являются отрицательными героями. Они действуют очень точно и проработано, все их налёты выполнены с профессиональной точностью военных. И своими навыками они грабят некоего мистера Хьюберта, который является владельцем целой сети банков. Ребята даже не гнушаются убийств. Но расследующий все эти безобразия агент ФБР Монгомери очень скоро понимает, что команда грабителей своими действиями пытается раскрыть, кто же настоящий злодей, хоть и делают они это не самыми законными способами. Серия ограблений происходит не от банального желания денег, а для того, чтобы вывести на чистую воду настоящее зло, которые долго скрывалось.

Они даже называют себя Робин Гудами и утверждают, что действуют только во имя добра. Во имя него же убивают плохих и помогают хорошим, а чтобы подтвердить свои благие намерения один раз награбленные деньги даже переводят на благотворительность.

Кадр из фильма «Налётчики»

В итоге всё заворачивается вокруг тайных заговоров – куда же без них. Оказывается, что всё это больше чем просто ограбления банка – это история мести с множеством ходов и действий, завершение которых оказывается довольно предсказуемым. Несмотря на то, что загадок в фильме много, они складываются в логичную, даже очевидную картину.

Фильм, несмотря на причастность к жанру боевик, сосредотачивается в основном на разгадывании потенциальных заговоров и возникающих загадок, насилия в нём не очень-то много – несколько драк и те же самые ограбления, с которых все начинается.

Кадр из фильма «Налётчики»

Фильм снят в мрачных тонах, что тоже вполне логично – ситуация у героев напряжённая. Возможно, из-за сюжета и актёрский состав получился весьма специфическим: все главные герои исключительно мужчины. Например, роль банкира Хьюберта исполнил Брюс Уиллис, периодически вещающий пафосные речи, а агентов, расследующих загадочное дело, сыграли Кристофер Мелони и Эдриан Гренье.

Есть и ещё один мужчина, который играет в сюжете не последнюю роль. С самого начала ожидается какой-то скрытый игрок, который раскроется под конец фильма. Правда, эта тёмная лошадка в «Налётчиках» появляется довольно часто.

Кадр из фильма «Налётчики»

Увы, кино заслужило и комментарий, без которого не обходится почти ни один фильм: большинство сюжетных поворотов в картине ожидаемо. Понятно, что изобрести колесо заново невозможно, что все сюжеты в тех или иных вариациях уже побывали на экранах, но после просмотра «Налётчиков» банально складывается впечатление, что что-то такое уже было, только под другим названием. Эти вечные двойные агенты, которые потом понимают свою ошибку и пытаются встать на сторону добра, бесконечные злодеи в шкурах овец, которых никто не подозревает, жертвы, которые на самом деле оказываются преступниками – всё это уже было и не раз. Разве что такое сосредоточение «неожиданностей» можно похвалить. Но только если совсем немного.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 18 августа 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Налётчики»