«Повесть о любви и тьме»: Рецензия Киноафиши

Плачет Рахиль о детях своих

«Я родился и вырос в крошечной квартирке с низкими потолками», - так начинается «Повесть о любви и тьме» израильского писателя Амоса Оза. Впрочем, дебютный фильм Натали Порман – американки с еврейскими корнями – начинается почти так же. История паренька, родившегося всего за несколько лет до появления на свет государства Израиль, перенесена на экран с максимальным уважением к первоисточнику. Что из этого вышло? – попробуем разобраться.

Кадр из фильма «Повесть о люби и тьме»

Сразу оговорюсь: пересказывать сюжет «Повести» – задача неблагодарная. Ибо его попросту нет. Ни в книге Амоса Оза, ни в фильме. Полунищая еврейская семья балансирует на грани выживания в Иерусалиме, на территории британского мандата, в 1946-м году. Потом наступает 1947-ой, и ООН принимает резолюцию о разделе Палестины, дающую возможность евреям основать свое собственное государство. Затем начинается Первая арабо-израильская война. Мать героя (его, как и автора романа, зовут Амос) не выдерживает трудностей и уходит от реальности в мир своих фантазий. Вот, собственно, и вся фабула «Повести о любви и тьме».

Кадр из фильма «Повесть о люби и тьме»

Сюжет, однако, не главное. В книге Оза – необычной и очень искренней автобиографии – множество притч, филологических изысканий, размышлений, раздумий да и просто лирических отступлений. Головокружительно терпкая проза поэтична до чрезвычайности. И сюжет в ней – дело десятое. Судьба еврейского народа, его усталость и боль глазами мальчишки – гораздо важнее. Собственно, это то единственное, ради чего Амос Оз и писал свой роман. И у него получилось.

Кадр из фильма «Повесть о люби и тьме»

А вот с фильмом Натали Порман всё далеко не так однозначно. Её «Повесть о любви и тьме», номинированная в Каннах 2015-го года как лучший режиссерский дебют, внимания, безусловно, заслуживает. На 2-м Московском еврейском кинофестивале, который как раз проходит в эти дни и где работа Портман была фильмом открытия, интерес к «Повести» просто зашкаливал. В зале сидели на ступеньках. Тем не менее, энтузиазм публики пошел на спад довольно быстро. Крайне сложную и противоречивую картину Портман приняли не все.

На съемках фильма «Повесть о любви и тьме»

К сожалению, при переводе на киноязык самобытная проза Оза сильно поблекла: нюансы и оттенки стали неуловимы, а огромные прозаические куски, вплетенные режиссером в ткань фильма, сильно затрудняют восприятие. Картина буквально тонет в словесах: в бесконечных притчах, в ненужных и бесцельных разговорах, в рассуждениях об особенностях иврита… Чересчур скрупулезная работа Портман с первоисточником оказала ей медвежью услугу: вместо того, чтобы рассказывать историю средствами кино, она прячется за постоянное закадровое комментирование. В итоге у неё получилась пусть и очень красивая, но совершенно статичная картинка – иллюстрация к книге, не более.

На съемках фильма «Повесть о любви и тьме»

Но, как мне кажется, не связная история и не динамика развития конфликта интересовали Натали Портман. Эмоции, внутреннее состояние персонажей – вот что она искала. И это-то ей и удалось. Также не будем забывать, что для своего режиссерского дебюта она выбрала крайне непопулярную тему – неблагодарную и очень тяжелую. «В государстве хватит места обоим народам», - говорит в фильме мальчик-еврей арабской девочке. Конечно, из уст младенца данная фраза звучит, мягко говоря, не слишком естественно, но для Портман мысль и идея важнее натуральности. Толерантность – вот о чем она пытается сказать. И уже только за это ей можно сказать спасибо.

Вера Алёнушкина

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