«Убей меня трижды»: Рецензия Киноафиши

«Это какой-то дурдом на выезде!

Именно так происходящее на экране ознаменовал один из самых ярких персонажей в данной картине. До чего же точное высказывание, надо признать! «Убей меня три раза» Крива Стендерса - действительно невероятно запутанный и немного бредовый фильм, резко контрастирующий с умилительным «Рыжим псом», вышедшим на экраны в 2011 году.

Все начинается с девушки. Симпатичной такой, кудрявой. Элис зовут. Ее роль исполняет Алиси Брага, известная по фильмам «Потрошители», «Я-легенда». Она-то и является яблоком раздора, так как именно в нее одни влюблены, а одни хотят убить. А еще одни и влюблены и хотят убить. В общем, весело. Это вообще один из тех фильмов, где убийство даже самых ярких персонажей вызывает веселье. Чувство юмора у режиссера действительно черное. Но все же вернемся к девушке, к самой главной ниточке, связывающей всех персонажей и всю сюжетную линию. Будто то стоматолог-неудачник, пристрастившийся к азартным играм, его очень умная и очень стервозная жена, придумавшая хитроумный план, продажный полицейский, ревнивый муж, молодой любовник-атлет, - каждый либо пытается свести с ней счеты, имея на то свои безумные причины, либо пытается ее спасти. Ради нее убивают, шантажируют, мстят. Пожалуй, она здесь получает законное первое место. На втором, конечно же, циничный, но обаятельный наемный убийца (Саймон Пегг, к слову, здесь великолепен), который с биноклем и автоматом наблюдает за всем этим сумасшествием и посмеивается в усы. Иногда, между делом, он спускается со своей вершины и пускает автомат в дело. Не пряча свою странную улыбку. И каждый шаг героя, каждое убийство или авария сопровождается бодрым саундтреком, который здорово вписывается в криминальную атмосферу триллера.

Не важно, насколько все запутанно и бредово, Крив Стендерс свою главную задачу выполнил – фильм действительно развлекает зрителя. Вас задело насилие и жестокость в «Бешеных псах» Квентино Тарантино? Или черный юмор в фильме «Семь психопатов» Мартина Макдонны? Его необычная развязка? Что там у нас еще… Ах да, «Карты, деньги и два ствола» Гая Ричи! Здесь тоже кровь, жестокость, пистолеты, интриги, взрывы и сарказм. Это многим по душе. Хотя самое главное, что, как кажется, хотел показать режиссер в своем фильме – это человеческая жадность со всех ее сторон. Жадность до денег, до чужой любви, до чужого счастья. Поговорка про фраера здесь как нельзя кстати. В конце концов, справедливость все же восторжествовала. Главное досмотреть до конца!

Елена Милая