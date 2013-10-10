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Киноафиша Рецензии «Сталинград»: Рецензия Киноафиши

«Сталинград»: Рецензия Киноафиши

10 октября 2013 00:00
«Сталинград»: Рецензия Киноафиши

Сталинградская битва в представлении (во всех смыслах слова «представление») Бондарчука-младшего – или, вернее, Бондарчука-среднего, поскольку самый младший Бондарчук тоже снялся в этом фильме, – выглядит так. Идет бой, снятый в стиле игры DOOM, но уснащенный кое-какими элементами, заимствованными из «Тора» и, особенно в сцене огненной атаки, из «Властелина Колец». Как и положено в таких случаях – с резкими замедлениями и столь же резкими рывками, со сверхчеловеческими каскадерскими подпрыгиваниями, с камерой, периодически движущейся ровно по тем же траекториям, по которым она движется в экранизациях компьютерных стрелялок. За кадром голос Федора Бондарчука произносит текст о великой Родине и героизме ее сыновей – текст, мягко говоря, избыточный, поскольку величие, героизм и тому подобные вещи должны явствовать из самого изображения, а не из закадрового комментария. Однако Бондарчук не верит себе (и правильно делает, что не верит) – и оттого подробно поясняет вещи, в пояснении, по идее, не нуждающиеся. Но и это еще не всё. Для усиления надрыва (а вся картина сделана на одном сплошном надрыве) действие сопровождает жалостный женский вокал, принадлежащий Анне Нетребко: если уж топтаться на слезных железах зрителя, так ни в чем себе не отказывать!.. И когда умирает немецкий полковник, в сцене убийства которого пародия на роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» сменяется пародией на «Железный крест» Сэма Пекинпа, то вслед за финальными полковничьими словами: «Бред какой-то… Что-то чешется под мышкой» – звучит, натурально, оперная ария. И тенор, давший обет молчания, единственный раз за весь фильм открывает рот, чтобы спеть про «объятья, страстные лобзанья», а в тот же самый момент в доме напротив девушка Катя, ранее потчевавшая немецкого офицера экзистенциальным недоумением: «Не понимаю тебя, Петя», – говорит к нему стопудовыми стихами: «Что делать мне, скажи мне, немец?!» Немец между тем занят вдохновлением новобранцев, коих он напутствует увлекательным рассказом о том, что скоро Германия дойдет до Индии, «а в Индии у каждой шлюхи по шесть рук». Новобранцы усердно размышляют о том, сколько замечательных действий может одновременно совершить индийская жрица любви. Жалобные арии и героические комментарии за кадром – прилагаются.

Интересно, что немецкого офицера Петю (точнее, капитана Петера Кана) у Бондарчука играет Томас Кречманн – тот самый, что играл лейтенанта Ханса фон Вицланда в фильме Йозефа Фильсмайера «Сталинград», вышедшем на экраны в январе 1993-го. Конечно, Кречманн за эти двадцать лет дослужился от лейтенанта до капитана, что наверняка должно было его порадовать, но в то же время он на собственной шкуре мог ощутить, чем отличается выдающаяся военная драма, медленно сжигающая без остатка всех, кто попал в ее жернова, от трюковой стрелялки, доверху укомплектованной ариями, страстными лобзаньями, чесаниями под мышкой и бесконечными героическими речами, призванными уверить зрителя в непоколебимости неистощимого режиссерского пафоса.

Сергей Терновский

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