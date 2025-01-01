«Как "Доктор Хаус", но без гротеска»: свежие сериалы про врачей, которые поразили зрителей — рейтинги выше 7 и хвалебные отзывы

Что скрывал посох Гэндальфа в трилогии «Властелин колец»: заметили только внимательные зрители

Смотришь — и мозг приятно плавится: 5 фантастических сериалов для тех, кто способен думать

Тест для настоящих знатоков кино СССР: сможете вспомнить 5 фильмов по кадрам с музыкантами?

Пока одни спорят о «Мастере и Маргарите», другие — открывают что-то новое: вот еще 5 экранизаций по Булгакову, о которых вы могли не знать

Новый Гарри Поттер из сериала HBO поделился первыми впечатлениями со съемок — фанаты франшизы почему-то успели оскорбиться

«Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов»

Дэвид Финчер снял хит про серийного убийцу с 90% от критиков на RT: вся слава досталась «Семи», но этот триллер наступает ему на пятки

«Успех был колоссальным»: Цискаридзе родился в год выхода этого военного сериала — частенько пересматривает

Душераздирающий военный фильм с Никулиным оказался неугоден советской власти: четверть века не пускали на экраны