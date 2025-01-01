Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Премьеры Премьеры 2027 Премьеры марта 2027

Премьеры фильмов марта 2027 года

Все 2025 2026 2027
Все янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
8 марта 2027
Масленица
комедия, мелодрама 2027, Россия
Все 2025 2026 2027
Все янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
Побег из зоопарка
Побег из зоопарка
2024, Германия, семейный
«Как "Доктор Хаус", но без гротеска»: свежие сериалы про врачей, которые поразили зрителей — рейтинги выше 7 и хвалебные отзывы
Что скрывал посох Гэндальфа в трилогии «Властелин колец»: заметили только внимательные зрители
Смотришь — и мозг приятно плавится: 5 фантастических сериалов для тех, кто способен думать
Тест для настоящих знатоков кино СССР: сможете вспомнить 5 фильмов по кадрам с музыкантами?
Пока одни спорят о «Мастере и Маргарите», другие — открывают что-то новое: вот еще 5 экранизаций по Булгакову, о которых вы могли не знать
Новый Гарри Поттер из сериала HBO поделился первыми впечатлениями со съемок — фанаты франшизы почему-то успели оскорбиться
«Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов»
Дэвид Финчер снял хит про серийного убийцу с 90% от критиков на RT: вся слава досталась «Семи», но этот триллер наступает ему на пятки
«Успех был колоссальным»: Цискаридзе родился в год выхода этого военного сериала — частенько пересматривает
Душераздирающий военный фильм с Никулиным оказался неугоден советской власти: четверть века не пускали на экраны
Танки камер не боятся: скандальный «Т-34» круче хитовой «Ярости» с Питтом минимум в одном — до такого даже в Голливуде не додумались
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше