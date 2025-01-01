Выиграй билеты на премьеру фильма «Легенда о Коловрате»

29 ноября в кинотеатре СИНЕМА ПАРК в ТРК «Питер Радуга» пройдет гала-премьера фильма «Легенда о Коловрате» в формате IMAX.

XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают достойного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках.

Кинокартину гостям представят актеры Илья Малаков и Полина Чернышова, а также режиссер фильма Джаник Файзиев. Перед показом будет организована фото- и автограф-сессия с создателями.

Сбор гостей 19:00. Начало показа 20:00

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица на премьеру фильма!

Победителей определим рандомным способом 28 ноября.

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победители:

anutochka6@***

flyurammk@***

i.ciber@***

roxkissolovega@***

alekseika2816@***