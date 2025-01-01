Выиграй приз с символикой фильма «Тор: Рагнарек» от WDSSPR

2 ноября в прокат выходит фантастический блокбастер «Тор: Рагнарек».

Могучий громовержец Тор и его сводный брат, харизматичный злодей Локи возвращаются на экраны в новом эпическом блокбастере MARVEL «Тор 3: Рагнарёк». На этот раз Тору предстоит спасти от разрушения не только родной Асгард, но и все девять миров, подвластных высшим богам

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма «Тор: Рагнарек»

Победителей определим рандомным способом 7 ноября!

Викторина для всех жителей РФ.

Победители:

telman@***;

azaliya.09@***;

sorax06@***;

29Margo29@***;

poet69@***;

vozdyhoplav333@***;

bogdanovichvu@***;

iro45ka_iva@***