Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй приз с символикой фильма «Тор: Рагнарек» от WDSSPR

Выиграй приз с символикой фильма «Тор: Рагнарек» от WDSSPR

Дата окончания викторины: 7 ноября 2017 13:12
Выиграй приз с символикой фильма «Тор: Рагнарек» от WDSSPR

2 ноября в прокат выходит фантастический блокбастер «Тор: Рагнарек».

Могучий громовержец Тор и его сводный брат, харизматичный злодей Локи возвращаются на экраны в новом эпическом блокбастере MARVEL «Тор 3: Рагнарёк». На этот раз Тору предстоит спасти от разрушения не только родной Асгард, но и все девять миров, подвластных высшим богам

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма «Тор: Рагнарек»

Победителей определим рандомным способом 7 ноября!

Викторина для всех жителей РФ.

Выиграй приз с символикой фильма «Тор: Рагнарек» от WDSSPR

Победители:

telman@***;

azaliya.09@***;

sorax06@***;

29Margo29@***;

poet69@***;

vozdyhoplav333@***;

bogdanovichvu@***;

iro45ka_iva@***

Викторина окончена
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?
Рейтинг от Collider : «Я плюю на ваши могилы» и еще 9 хорроро для тех, у кого крепкие нервы
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше