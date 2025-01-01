Разыгрываем призы к фильму «Блондинка»
Не пропустите в кино лирическую комедию о поиске своего места в жизни!
30 ноября в прокат выходит лирическая комедия «Блондинка».
Ира живет свою счастливую жизнь: играет в труппе небольшого питерского театра и встречается с начинающим режиссером Львом. Однако в какой-то момент театр оказывается на грани закрытия, а ее любимый мужчина внезапно исчезает. Как в этих обстоятельствах найти себя и убедить окружающих, что перекраситься в блондинку не лучшее решение всех проблем?
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор из двух книг Ольги Примаченко – «К себе нежно» и «Всё закончится, а ты нет» от издательства «Бомбора».
Победителей определит наш робот 6 декабря.
Победители:
kuleshova-le***@mail.ru, guze***@mail2000.ru, jasminnikit***@mail.ru.