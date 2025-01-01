Разыгрываем призы к фильму «Моё прекрасное несчастье»

6 апреля в прокат выходит фильм «Моё прекрасное несчастье» от создателей франшизы «После».

Эбби — загадочная и недоступная первокурсница, желающая сбежать от своего прошлого. Трэвис — бунтарь и чемпион подпольных боёв, который не верит в любовь. Воплощая в себе всё, от чего Эбби стоит держаться подальше, Трэвис предлагает пари: если он выиграет следующий поединок, она проведёт месяц с ним. Однако он и не догадывается, что у них намного больше общего, чем кажется...

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте книгу Джейми Макгвайра «Моё прекрасное несчастье», игральные карты, переводные татуировки и открытку с героями фильма.

Победителей определит наш робот 15 мая.

Победители:

immortell***@gmail.com lina.nikitina2***@gmail.com kur-lih***@yandex.ru