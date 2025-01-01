Разыгрываем призы к мультфильму «Даже мыши попадают в рай»
Трогательный мультфильм о необычной дружбе уже в кино!
13 января в прокат выйдет анимационное приключение «Даже мыши попадают в рай».
История о двух смертельных врагах — маленьком мышонке и лисе, которые после несчастного случая оказываются в раю для зверей. Расставшись со своими инстинктами, они становятся лучшими друзьями. Их мечта не разлучаться после возвращения в земной мир сбывается, но мышонок и лис меняются ролями. Кажется, что природа возьмет свое, но благодаря силе дружбы им удается осуществить то, что казалось невозможным.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма – кружку и носки.
Победителей определит наш робот 20 января.
Победители:
baranova_ir***@yandex.ru; pr0st0t***@mail.ru
Викторина окончена