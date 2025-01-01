Разыгрываем билеты на премьеру фильма «Очень женские истории»
Посмотрите первыми самую трогательную мелодраму этой весны!
В конце февраля, за неделю до официального выхода в прокат, в Москве и Санкт-Петербурге пройдут специальные показы комедийной мелодрамы «Очень женские истории».
Чего хотят женщины? Одни – безумной страсти и любви. Другие – успешной карьеры. Третьи – счастья в браке и детей. А кто-то захочет волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить своего возлюбленного к лучшему. Десять разных женщин, которых объединяет одно: жажда жить по-настоящему.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй два билета на премьеру.
Победителей определит наш робот 25 февраля.
Детали показа в Москве:
26 февраля, Каро 11 Октябрь, 19.30 - сбор гостей, 20.00 - показ фильма
Билеты можно купить здесь.
Детали показа в Санкт-Петербурге:
28 февраля, кинотеатр Аврора, начало в 19.00
Билеты можно купить здесь.
