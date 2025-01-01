Меню
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем билеты на премьеру фильма «Очень женские истории»

Дата окончания викторины: 25 февраля 2020 10:11
Посмотрите первыми самую трогательную мелодраму этой весны!

В конце февраля, за неделю до официального выхода в прокат, в Москве и Санкт-Петербурге пройдут специальные показы комедийной мелодрамы «Очень женские истории».

Чего хотят женщины? Одни – безумной страсти и любви. Другие – успешной карьеры. Третьи – счастья в браке и детей. А кто-то захочет волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить своего возлюбленного к лучшему. Десять разных женщин, которых объединяет одно: жажда жить по-настоящему.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй два билета на премьеру.

Победителей определит наш робот 25 февраля.

Детали показа в Москве:

26 февраля, Каро 11 Октябрь, 19.30 - сбор гостей, 20.00 - показ фильма

Билеты можно купить здесь.

Детали показа в Санкт-Петербурге:

28 февраля, кинотеатр Аврора, начало в 19.00

Билеты можно купить здесь.

Победители:

nikandra_***@mail.ru ekaterina.1***@yandex.ru

Викторина окончена
