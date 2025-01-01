Разыгрываем билеты на фильм «Короли интриги»

Меню
Дата окончания викторины: 7 октября 2019 09:29
Окунитесь в мир коварных интриг! Посмотрите первыми латиноамериканский детектив «Короли интриги»!

8 октября в Москве и Санкт-Петербурге пройдут специальные показы авантюрной комедии «Короли интриги».

Мара Ортис, забытая всеми кинозвезда «золотой эпохи» ведет затворнический образ жизни в старинном особняке в пригороде Буэнос-Айреса. Свой кров актриса делит с экстравагантной компанией бывших свидетелей ее увядшей славы – влюбленным в нее супругом-актером эпизода, язвительным сценаристом и режиссером-циником. Отношения этой четверки далеки от совершенства: они балансируют между обожанием и неприязнью. Однажды в поместье появляются нежданные гости – молодая пара, положившая глаз на звездное поместье. Они притворяются поклонниками Мары и убеждают актрису продать дом. Однако на пути «акул бизнеса» встают мастера дьявольских интриг. Смертельный поединок начинается…

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте два билета на специальный показ фильма.

Победителей определит наш робот 7 октября.

Викторина для жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Детали показа в Москве: 8 октября, Формула Кино ЦДМ, начало в 20-00. Показ фильма на языке оригинала с русскими субтитрами.

Билеты здесь.

Детали показа в Санкт-Петербурге: 8 октября, Формула Кино Галерея, начало в 20-00. Показ дублированной версии фильма.

Билеты здесь.

juliach73@*** nikandra_lwn@*** andan1991@*** litvin287@***

