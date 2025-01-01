Очень страшное кино: Разыгрываем билеты на показ фильма «Золотая перчатка»

Леденящая душу история маньяка из Гамбурга на большом экране!

28 мая в Санкт-Петербурге и 29 мая в Москве пройдут специальные показы нового фильма Фатиха Акина «Золотая перчатка».

Западная Германия, 70-е годы. Фриц Хонка - типичный неудачник средних лет, так ничего и не достигший в жизни. Он коротает унылые вечера в кабаке «Золотая перчатка». Здесь, в компании себе подобных, он дурманит себя алкоголем и ищет близости с одинокими женщинами, безвозвратно утратившими свою молодость и достоинство. Фриц завлекает эти потерянные души в свое холостяцкое логово. В этом затхлом мирке в безобидном для окружающих уродце просыпается монстр…

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте билеты на премьеру!

Победителей определит наш робот 27 мая.

Детали показа в Санкт-Петербурге:

28 мая в 19.30 в кинотеатре «Формула Кино Галерея».

Фильм будет показан на немецком языке с русскими субтитрами.

После показа пройдет Q&A с главным редактором портала Киноафиша.info Татьяной Шороховой и кинокритиком Марией Кувшиновой.

Детали показа в Москве:

29 мая в 20.00 в киноцентре «Октябрь».

Фильм будет показан на немецком языке с русскими субтитрами.

После показа – разговор с Антоном Долиным.

Победители:

Победители: simackowa666@***; fucking_silence@***; sky9013007383@***, zvelife@***; fabiniova@***; kosihhh@***