Очень страшное кино: Разыгрываем билеты на показ фильма «Золотая перчатка»
Леденящая душу история маньяка из Гамбурга на большом экране!
28 мая в Санкт-Петербурге и 29 мая в Москве пройдут специальные показы нового фильма Фатиха Акина «Золотая перчатка».
Западная Германия, 70-е годы. Фриц Хонка - типичный неудачник средних лет, так ничего и не достигший в жизни. Он коротает унылые вечера в кабаке «Золотая перчатка». Здесь, в компании себе подобных, он дурманит себя алкоголем и ищет близости с одинокими женщинами, безвозвратно утратившими свою молодость и достоинство. Фриц завлекает эти потерянные души в свое холостяцкое логово. В этом затхлом мирке в безобидном для окружающих уродце просыпается монстр…
Детали показа в Санкт-Петербурге:
28 мая в 19.30 в кинотеатре «Формула Кино Галерея».
Фильм будет показан на немецком языке с русскими субтитрами.
После показа пройдет Q&A с главным редактором портала Киноафиша.info Татьяной Шороховой и кинокритиком Марией Кувшиновой.
Детали показа в Москве:
29 мая в 20.00 в киноцентре «Октябрь».
Фильм будет показан на немецком языке с русскими субтитрами.
После показа – разговор с Антоном Долиным.
