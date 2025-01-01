Хеллбой отмечает 25-летие: Разыгрываем коллекционный артбук «Хеллбой и его вселенная»

Меню
Дата окончания викторины: 29 марта 2019 11:52
Готовьтесь к выходу «Хеллбоя» и выигрывайте коллекционный артбук «Хеллбой и его вселенная»!

23 марта знаменитому герою комиксов Хеллбою исполняется 25 лет, в честь юбилея «мальчика из ада» издательство XL Media выпустило артбук «Хеллбой и его вселенная».

«Хеллбой и его вселенная» позволит по-новому взглянуть на взорвавший индустрию комикс Миньолы, раскрывая секреты его рисунка, подхода к сценарию и работы с цветом. В артбук вошли ранее нигде не опубликованные рисунки, неиспользованные и незаконченные обложки и материалы из скетчбуков за десять лет работы. Эта книга в полной мере дает понять, сколько труда ушло, чтобы создать один из самых популярных комиксов в мире.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте уникальное издание.

Победителей определит наш робот 29 марта. А уже 11 апреля в прокат выйдет фантастический экшн «Хеллбой».

Победители:

kupasat***@gmail.com grig_bad1***@mail.ru

Викторина окончена
