Киноафиша подружилась с Беззубиком: Разыгрываем призы к мультфильму «Как приручить дракона 3»

Дата окончания викторины: 4 марта 2019 10:14
Участвуйте в викторине и выигрывайте призы от Иккинга и Беззубика!

21 февраля в прокат выйдет третья часть мультфильма «Как приручить дракона».

Когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе… и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. В заключительной части головокружительной франшизы Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте классные призы – блокноты, кепки, канцелярские наборы и наклейки.

Победители:

natasmall703@*** les10spb@*** waterman@*** sky9013007383@*** larik0306@*** tinael-92@*** pr0st0k0smos@*** bluecuracao18@***

Победителей определит наш робот 4 марта.

Викторина окончена
