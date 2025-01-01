Выиграй приз с символикой фильма «Щелкунчик и четыре королевства» от WDSSPR

Выиграй стильные призы к фильму «Щелкунчик и четыре королевства»!

8 декабря в прокат вышел новый фильм Disney – яркое фэнтези «Щелкунчик и четыре королевства».

Классическая история о Щелкунчике возвращается в новом прочтении. Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.

Победителей определим рандомным способом 17 декабря.

Победители:

pocht.golubeva@***; Goddesz@***; knight-of-light@***; olgaalieva@; arcadiya666@