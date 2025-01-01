Выиграй приз с символикой фильма «Щелкунчик и четыре королевства» от WDSSPR
Выиграй стильные призы к фильму «Щелкунчик и четыре королевства»!
8 декабря в прокат вышел новый фильм Disney – яркое фэнтези «Щелкунчик и четыре королевства».
Классическая история о Щелкунчике возвращается в новом прочтении. Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.
Победителей определим рандомным способом 17 декабря.
Победители:
pocht.golubeva@***; Goddesz@***; knight-of-light@***; olgaalieva@; arcadiya666@
Викторина окончена