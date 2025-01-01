Выиграй приз с символикой фильма «Тренер»
Хочешь получить футболку с надписью «Тренер»? А футболку с автографом Данилы Козловского?
У нас есть и то и другое!
19 апреля в прокат выходит режиссерский дебют Данилы Козловского – спортивная драма «Тренер».
Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма «Тренер».
Викторина для всех жителей РФ.
Победителей определим рандомным способом 24 апреля.
Победители:
megl77r@*** alextaskfrvr@*** dart23@*** vasya12postrel@*** sss_1313@***