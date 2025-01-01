Выиграй билеты на фильм «Первому игроку приготовиться»

29 марта в прокат выходит новый фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться».

будущее. Энергетический кризис в разгаре, половина населения Земли — на грани выживания. При такой удручающей реальности виртуальное пространство — единственный достойный выход вовне, в захватывающий, полный приключений квест OASIS. Где-то там спрятано «пасхальное яйцо», дарующее власть над Игрой — и над всем вполне материальным состоянием Создателя OASIS-a. Первый ключ случайно находит восемнадцатилетний Уэйд Уоттс. Шаг на пути к величайшей победе сделан. Но по пятам Уэйда и его команды следует организация, способная убрать счастливчиков не только в виртуальном, но и в реальном мире…

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй билеты в кино на фильм «Первому игроку приготовиться»!

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 2 апреля.

Победители:

tarasenko5000@*** ooozon1@*** blue7even13@***