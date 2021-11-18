В какой серии «Великолепного века» сменится актриса Хюррем?

Наш ответ:

Турецкий сериал «Великолепный век», вышедший на экраны в 2011 году, неожиданно стал настоящим международным феноменом, породив огромную армию поклонников, несколько игр для телефона и ПК, множество фан-видео и тысячи мемов. За три года трансляций в сериале сменилось множество персонажей и актеров, и лишь несколько главных героев – Сулейман и Хюррем – оставались в нем все время. Именно поэтому для фанатов стало настоящим шоком, когда знаменитая киноактриса Мерьем Узерли, исполнительница роли Хюррем-султан, решила оставить сериал. 103-й эпизод стал для Узерли последним: в самом начале съемок четвертого сезона актриса решила оставить производство по личным причинам. Среди них были названы нервный срыв, рождение дочери, профессиональное выгорание и банальную нехватку времени на себя.