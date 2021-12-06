В какой серии «Люцифера» он покажет истинное лицо?

Наш ответ:

Это произошло во 2-м сезоне, 6-й серии, получившей название «Монстр». В предыдущем эпизоде Люцифер Морнингстар убивает своего младшего брата Уриила. В 6-м эпизоде во время встречи с доктором Линдой Мартин герой признается, что убил своего брата. Люцифер рассказывает ей, что прежде он не убивал никого целенаправленно, лишь казнил по заслугам. В ходе рассказа доктор Мартин прерывает его и просит говорить прямо, без метафор, а также призывает героя быть честным. В ответ на это Люцифер открывает собеседнице свое истинное лицо – красное, изрытое шрамами, с горящими огнем глазами, – чтобы доказать, что не лжет.