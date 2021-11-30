Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии Фирузе разоблачат в турецком сериале «Великолепный век»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

В 3-м сезоне, 11-й серии (74-й серии) Рустем находит Фирузе без сознания, на ее шее он замечает татуировку. Выясняется, что такой рисунок на теле носят представители вражеской династии Сефевидов. В 3-м сезоне, 12-й серии (75-й серии) Хюррем приводит девушку к султану и, указав на тату, рассказывает о значении рисунка. В дальнейшем становится понятно, что девушка была шпионкой и самозванкой, к настоящей Фирузе она не имела никакого отношения. Настоящее ее имя – Хюмейра-султан. Роль очаровательной злодейки исполнила турецкая актриса и модель Джансу Дере.

У себя на родине в Турции Джансу очень популярна, на ее Instagram подписано более двух миллионов человек.

 

