В какой серии Фирузе разоблачат в турецком сериале «Великолепный век»?

Наш ответ:

В 3-м сезоне, 11-й серии (74-й серии) Рустем находит Фирузе без сознания, на ее шее он замечает татуировку. Выясняется, что такой рисунок на теле носят представители вражеской династии Сефевидов. В 3-м сезоне, 12-й серии (75-й серии) Хюррем приводит девушку к султану и, указав на тату, рассказывает о значении рисунка. В дальнейшем становится понятно, что девушка была шпионкой и самозванкой, к настоящей Фирузе она не имела никакого отношения. Настоящее ее имя – Хюмейра-султан. Роль очаровательной злодейки исполнила турецкая актриса и модель Джансу Дере.