Сколько сезонов у сериала "Жуки"?

Телесериал "Жуки" - комедия производства канала ТНТ и стриминга Premier, которая состоит из трех полноценных сезонов. 16 декабря стартует четвертый сезон, так что зрителей ждет воссоединение с полюбившимися персонажами.
Никита, Дэн и Артемий близки к осуществлению мечты: они разработали уникальное приложение и почти заключили многомиллионную сделку. Однако все рушится, а ребят призывают в армию. Чтобы спасти свой стартап, друзья выбирают альтернативную службу в заброшенной деревне Жуки. Здесь они намерены завершить работу над проектом, но сталкиваются с неожиданными трудностями. Отсутствие интернета и цивилизации превращает их планы в настоящий вызов, а привычная жизнь оказывается перевернутой.
