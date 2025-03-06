Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов у сериала "Клюквенный щербет"?

Сколько сезонов у сериала "Клюквенный щербет"?

Олег Скрынько 6 марта 2025 Дата обновления: 6 марта 2025
Наш ответ:

«Клюквенный щербет» - турецкий сериал, который пользуется колоссальной популярностью у зрителей всего мира. Шоу продолжает выходить по сей лень. На данный момент в эфире транслируется третий сезон. На данный момент неизвестно, станет ли он последним.

Напомним сюжет. Доа и Фатих любят друг друга и мечтают о свадьбе. Узнав о беременности девушки, они решают не откладывать брак. Однако родные влюбленных не готовы принять их решение. Мать Доа — прогрессивная женщина, управляющая школой, а семья Фатиха — приверженцы строгих традиций. Разные взгляды приводят к конфликту, и пара оказывается между двух огней. Им предстоит не только отстоять свою любовь, но и попытаться примирить родных, чтобы вместе построить счастливое будущее.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Клюквенный щербет
Клюквенный щербет драма
2022, Турция
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше