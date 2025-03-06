Сколько сезонов у сериала "Клюквенный щербет"?

Наш ответ:

«Клюквенный щербет» - турецкий сериал, который пользуется колоссальной популярностью у зрителей всего мира. Шоу продолжает выходить по сей лень. На данный момент в эфире транслируется третий сезон. На данный момент неизвестно, станет ли он последним.



Напомним сюжет. Доа и Фатих любят друг друга и мечтают о свадьбе. Узнав о беременности девушки, они решают не откладывать брак. Однако родные влюбленных не готовы принять их решение. Мать Доа — прогрессивная женщина, управляющая школой, а семья Фатиха — приверженцы строгих традиций. Разные взгляды приводят к конфликту, и пара оказывается между двух огней. Им предстоит не только отстоять свою любовь, но и попытаться примирить родных, чтобы вместе построить счастливое будущее.