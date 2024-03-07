Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько сезонов у мультсериала "Симпсоны"?

Олег Скрынько 7 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Симпсоны" являются одним из самых долгоживущих и популярных анимационных сериалов в истории телевидения. На данный момент вышло 35 сезонов, в каждом сезоне сериала от 12 до 25 эпизодов по 30 минут.

"Симпсоны" получили широкое признание за свой юмор, сатиру на общество и культуру, а также за качественные персонажи.

Сериал стал значимым явлением в поп-культуре, и его влияние ощущается не только в телевидении, но и в различных формах развлечений. "Симпсоны" стали настоящим феноменом и оставили свой след в истории анимации.

