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Сколько серий в сериале "Вне кампуса"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 19 мая 2026 Дата обновления ответа: 19 мая 2026

«Вне кампуса» — молодежный сериал, вышедший на экраны в 2026 году.

Точное количество эпизодов

В сериале «Вне кампуса» 8 серий, вышедших в рамках первого сезона. Публикуем подробный график их релиза:

  • Сделка — 13 мая 2026
  • Практика — 13 мая 2026
  • Оргазм — 13 мая 2026
  • Расставание — 13 мая 2026
  • Холодная индейка — 13 мая 2026
  • Отрыв — 13 мая 2026
  • Противостояние — 13 мая 2026
  • Смена линии — 13 мая 2026

О чем сериал:

В вымышленном Брайарском университете прилежная студентка и начинающая поп-звезда Ханна мечтает о внимании футбольного кумира Джастина, но он её игнорирует. Тогда она заключает хитрое соглашение с капитаном хоккейной команды Гарретом: он притворится её парнем, чтобы вызвать ревность у Джастина, а она поможет ему с учёбой. Казалось бы, идеальный план, но неожиданно всё идёт наперекосяк, и искренние чувства рушат расчётливую схему.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Вне кампуса
Вне кампуса драма, мелодрама
2026, США
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