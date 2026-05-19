Сколько серий в сериале "Вне кампуса"?

«Вне кампуса» — молодежный сериал, вышедший на экраны в 2026 году.
В сериале «Вне кампуса» 8 серий, вышедших в рамках первого сезона. Публикуем подробный график их релиза:
В вымышленном Брайарском университете прилежная студентка и начинающая поп-звезда Ханна мечтает о внимании футбольного кумира Джастина, но он её игнорирует. Тогда она заключает хитрое соглашение с капитаном хоккейной команды Гарретом: он притворится её парнем, чтобы вызвать ревность у Джастина, а она поможет ему с учёбой. Казалось бы, идеальный план, но неожиданно всё идёт наперекосяк, и искренние чувства рушат расчётливую схему.
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