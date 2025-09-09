Сколько серий в сериале «Слабый герой»?

Наш ответ:

«Слабый герой» — южнокорейский драматический сериал о буллинге, стартовавший в октябре 2022 года, когда начал выходить первый сезон.Премьера второго сезона состоялась 25 апреля 2025 года.

Сколько серий включает сериал?

Оба сезона насчитывают по восемь эпизодов. Продолжительность каждого — около 40 минут. В России сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko.

О чем сериал