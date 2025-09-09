Сколько серий в сериале «Слабый герой»?

«Слабый герой» — южнокорейский драматический сериал о буллинге, стартовавший в октябре 2022 года, когда начал выходить первый сезон.Премьера второго сезона состоялась 25 апреля 2025 года.
Оба сезона насчитывают по восемь эпизодов. Продолжительность каждого — около 40 минут. В России сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko.
В центре сюжета — юноша Ён Щи-ын, который переходит в новую школу, где процветает травля, поскольку физически сильные ученики угнетают и унижают слабых. При этом пострадавшим не удается рассказать о происходящем взрослым. Ён Щи-ын сразу же попадает в число «слабаков» и подвергается нападкам. Однако парень находит способ противостоять хулиганам. Благодаря своей проницательность и незаурядному уму Ён Щи-ын определяет уязвимости задир и вызывает их на интеллектуальный поединок, где он неизменно берет верх.
