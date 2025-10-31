Сколько серий в сериале «Одни дома»?

«Одни дома» — российский комедийный сериал для семейной аудитории. Премьера шоу состоялась 23 сентября 2025 года в онлайн-кинотеатрах Okko и START.
Первый и на данный момент единственный сезон «Одних дома» насчитывает 17 эпизодов продолжительностью по 24 минуты каждый.
В центре сюжета — четверо детей Акимовых в лице юных Алины, Женьки, Вики и шестилетнего Коли. Как и любые ребята в их возрасте, они мечтают избавиться от родительского надзора. Эта мечта сбывается, когда их родители застревают на Камчатке из-за извержения вулкана. Теперь квартету маленьких героев придется выживать самостоятельно, решая разные бытовые проблемы.
