Сколько серий в сериале «Одни дома»?

Сколько серий в сериале «Одни дома»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 31 октября 2025 Дата обновления ответа: 31 октября 2025

«Одни дома» — российский комедийный сериал для семейной аудитории. Премьера шоу состоялась 23 сентября 2025 года в онлайн-кинотеатрах Okko и START.

Сколько серий включает сериал?

Первый и на данный момент единственный сезон «Одних дома» насчитывает 17 эпизодов продолжительностью по 24 минуты каждый.

О чем сериал

В центре сюжета — четверо детей Акимовых в лице юных Алины, Женьки, Вики и шестилетнего Коли. Как и любые ребята в их возрасте, они мечтают избавиться от родительского надзора. Эта мечта сбывается, когда их родители застревают на Камчатке из-за извержения вулкана. Теперь квартету маленьких героев придется выживать самостоятельно, решая разные бытовые проблемы.

Одни дома
Одни дома комедия, семейный
2025, Россия
6.0
