Сколько серий в сериале «Миллиард проблем»?

Наш ответ:

«Миллиард проблем» — российский комедийный сериал, премьера которого состоялась на телеканале СТС 18 августа 2025 года. Также шоу в полном объеме доступно для просмотра на сайте ctc.ru.

Сколько эпизодов в сериале?

Первый и на данный момент единственный сезон «Миллиарда проблем» включает 17 эпизодов продолжительностью по 23 минуты каждый.

О чем сериал