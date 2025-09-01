Сколько серий в сериале «Миллиард проблем»?

«Миллиард проблем» — российский комедийный сериал, премьера которого состоялась на телеканале СТС 18 августа 2025 года. Также шоу в полном объеме доступно для просмотра на сайте ctc.ru.
Первый и на данный момент единственный сезон «Миллиарда проблем» включает 17 эпизодов продолжительностью по 23 минуты каждый.
Это история о семействе Калачевых, которые вынуждены жить в режиме строгой экономии. Папа Ростик, работающий учителем в школе, ведет подсчет всех расходов и грезит о крупном гранте. Члены семьи не теряют присутствия духа, участвуя во всех возможных конкурсах и лотереях, где есть шанс получить денежный приз. Однажды Калачевым наконец-то везет — Ростик становится обладателем лотерейного билета на миллиард рублей.
