Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале "Красные бутоны"?

Сколько серий в сериале "Красные бутоны"?

Олег Скрынько 3 марта 2025 Дата обновления: 3 марта 2025
Наш ответ:

«Красные бутоны» - турецкий сериал, покоривший самую широкую публику. Он продолжает выходить в эфир. На данный момент для просмотра доступны 40 эпизодов. Последняя на сегодняшний день серия вышла на экраны 3 марта 2025 года.

Когда-то 14-летнюю Мерьем насильно выдали замуж в религиозную секту. Спустя годы у нее подрастает дочь Зейнеп. После землетрясения семья переезжает в Стамбул, где община предоставляет им жилье и работу. Однако Мерьем не подозревает, что это имеет свою цену: ее муж планирует выдать Зейнеп замуж за внука шейха. Чтобы спасти дочь, Мерьем решает бежать, но для этого нужны деньги. Она устраивается сиделкой в дом психиатра Леванта Алканли, который неожиданно становится для нее союзником.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Красные бутоны
Красные бутоны драма
2023, Турция
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Элементарно, Ватсон!»: эту фразу Шерлока слышали многие, а откуда она взялась? Удивитесь, но Дойл такого никогда не писал
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше