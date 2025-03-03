Сколько серий в сериале "Красные бутоны"?

«Красные бутоны» - турецкий сериал, покоривший самую широкую публику. Он продолжает выходить в эфир. На данный момент для просмотра доступны 40 эпизодов. Последняя на сегодняшний день серия вышла на экраны 3 марта 2025 года.
Когда-то 14-летнюю Мерьем насильно выдали замуж в религиозную секту. Спустя годы у нее подрастает дочь Зейнеп. После землетрясения семья переезжает в Стамбул, где община предоставляет им жилье и работу. Однако Мерьем не подозревает, что это имеет свою цену: ее муж планирует выдать Зейнеп замуж за внука шейха. Чтобы спасти дочь, Мерьем решает бежать, но для этого нужны деньги. Она устраивается сиделкой в дом психиатра Леванта Алканли, который неожиданно становится для нее союзником.
Авторизация по e-mail