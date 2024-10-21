Меню
Сколько серий в сериале "Дино"?

Олег Скрынько 21 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
«Дино» - криминальная драма с Алексеем Розиным в главной роли, премьера которой состоялась на стриминге Premier 30 сентября 2024 года. В рамках первого сезона запланирован выпуск 17 эпизодов. Пока что не ясно, станут ли продюсеры продлевать народный хит на второй сезон.

Когда-то бандит Дино был известен своей беспощадностью в выбивании долгов, одним из самых грозных в своем деле. Но времена 1990-х давно позади, и теперь он ведет уединённую жизнь в глухой провинции, стараясь забыть прошлое. Однако обстоятельства вынуждают его вновь вернуться в большой город и вернуться к старым методам. Но на этот раз Дино придется столкнуться с другим раскладом — теперь он сам должен рассчитаться по долгам, оставленным в прошлом.

