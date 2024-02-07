Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий в сериале 2023 года "Мой демон"?

Сколько серий в сериале 2023 года "Мой демон"?

Олег Скрынько 7 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В дораме "Мой демон" 16 эпизодов, длительностью 70 минут каждый.
Прьемера сериала была в ноябре 2023 года, последняя серия 1 сезона вышла 20 января 2024 года.
В первом сезоне сериала "Мой демон" центральным персонажем является демон, лишающийся своей мощи после того, как бесстрастная наследница большого состояния буквально зачаровывает его и оказывается ключом к его сердцу. Главный герой надеется, что благодаря этой девушке он сможет вернуть свои потерянные способности. Но для этого ему нужно будет вступить в брак с этой юной искусительницей и заключить с ней брачный контракт.

Мой демон
Мой демон драма, фэнтези, мелодрама
2023, Южная Корея
