Сколько серий в сериале 2023 года "Мой демон"?

Наш ответ:

В дораме "Мой демон" 16 эпизодов, длительностью 70 минут каждый.

Прьемера сериала была в ноябре 2023 года, последняя серия 1 сезона вышла 20 января 2024 года.

В первом сезоне сериала "Мой демон" центральным персонажем является демон, лишающийся своей мощи после того, как бесстрастная наследница большого состояния буквально зачаровывает его и оказывается ключом к его сердцу. Главный герой надеется, что благодаря этой девушке он сможет вернуть свои потерянные способности. Но для этого ему нужно будет вступить в брак с этой юной искусительницей и заключить с ней брачный контракт.