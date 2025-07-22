Меню
Сколько серий в мультсериале "Симпсоны"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 22 июля 2025 Дата обновления ответа: 22 июля 2025

«Симпсоны» — это один из самых продолжительных мультсериалов в мировой истории, продолжающий выходить по сей день. На июль 2025 года в эфир вышли 789 эпизодов. Но так как шоу заведомо продлили на несколько сезонов, количество серий в обозримом будущем увеличится.

Также напоминаем сюжет. Семья Симпсонов — это Гомер, Мардж, их дети Лиза, Мэгги и озорник Барт — живут в обычном американском городке Спрингфилд. Гомер работает на атомной электростанции, Мардж ведёт хозяйство и заботится о семье, умная и любознательная Лиза блистает в школе, а Барт не упускает случая попасть в неприятности. Сегодня мультсериал «Симпсоны» считаются живой классикой анимации и неотъемлемой частью мировой поп-культуры, не теряя актуальности.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Симпсоны
Симпсоны комедия, семейный
1989, США
8.0
