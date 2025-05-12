Почему убрали Пембе из сериала "Клюквенный щербет"?

«Клюквенный щербет» — одна из самых обсуждаемых турецких драм нашего времени — шокировал поклонников новостью об уходе Сибель Ташчиоглу, исполнявшей роль Пембе. Об этом первой сообщила журналистка Бирсен Алтунташ, подчеркнув: никаких скандалов за кулисами не было. Просто история Пембе подошла к логическому завершению, и сценаристы решили вывести персонаж.
Реакция зрителей — буря эмоций. Пембе была не просто героиней — она символизировала традиции, противоречия, и глубокие социальные слои. Теперь ее уход вызывает боль и множество вопросов. После ухода Ташчиоглу сериал продолжил транслироваться и вовсе не утратил былой популярности. Напротив, скандальное решение создателей шоу привлекло к мелодраме еще больше внимания.
Авторизация по e-mail