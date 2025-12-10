Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Почему убрали Доа из сериала «Клюквенный щербет»?

Почему убрали Доа из сериала «Клюквенный щербет»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 10 декабря 2025 Дата обновления ответа: 10 декабря 2025

«Клюквенный щербет» — известный турецкий мелодраматический сериал, выходящий с 2022 года.

Что случилось с Доа?

Девушка по имени Доа в исполнении Сылы Тюркоглу — один из главных персонажей сериала. Именно с нее началась эта сага. Впрочем, к четвертому сезону Тюркоглу устала от своей роли. Зрители тоже отмечают, что Доа как персонаж не получает больше развития и стагнирует. Это вылилось в то, что продюсер Фарук Тургут и сценаристы приняли решение пойти навстречу Тюркоглу и вывести ее героиню из сповествования. В последний раз Доа появилась на экране в 113-й серии шоу. По сюжету она умирает, находясь в коме.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Клюквенный щербет
Клюквенный щербет драма
2022, Турция
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
