Почему убрали Доа из сериала «Клюквенный щербет»?

«Клюквенный щербет» — известный турецкий мелодраматический сериал, выходящий с 2022 года.

Что случилось с Доа?

Девушка по имени Доа в исполнении Сылы Тюркоглу — один из главных персонажей сериала. Именно с нее началась эта сага. Впрочем, к четвертому сезону Тюркоглу устала от своей роли. Зрители тоже отмечают, что Доа как персонаж не получает больше развития и стагнирует. Это вылилось в то, что продюсер Фарук Тургут и сценаристы приняли решение пойти навстречу Тюркоглу и вывести ее героиню из сповествования. В последний раз Доа появилась на экране в 113-й серии шоу. По сюжету она умирает, находясь в коме.