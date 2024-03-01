Меню
О чем сериал "Я не твоя"?

О чем сериал "Я не твоя"?

1 марта 2024
Наш ответ:

"Я не твоя" - российская мелодрама 2024 года, рассказывающая о тридцатилетней Маше, её борьбе за свою жизнь и независимость от унижающего мужа. Муж Маши, Виктор Поливанов, является успешным бизнесменом, который постоянно унижает свою жену. Маша решает изменить свою жизнь, осознавая, что её семья заслуживает лучшего. Проблемы с сыном становятся толчком для перемен, и Маша встречает Алексея, который также сталкивается с сложным выбором.

В главных ролях снимаются Анастасия Безбородова, Иван Бровин, Александр Суворов, Николина Калиберда, Вера Смолина и Светлана Свибильская. Фильм обращается к важной теме семейных отношений и борьбы за собственное счастье, привлекая внимание зрителей своим сюжетом и исполнением актерского состава.

Я не твоя

Я не твоя
Я не твоя мелодрама
2024, Россия
