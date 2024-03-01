О чем сериал "Условный мент"?

Наш ответ:

"Условный мент" - это российский детективный онлайн сериал, в котором бывший полицейский Дмитрий Рыжов возвращается домой после тюремного заключения. Его ждут новые испытания и сложности, связанные с бандитским миром и коррупцией в законах. Сериал предоставляет зрителям остросюжетные детективные сюжеты и действие, олицетворенные Денисом Рожковым и Анастасией Тюниной, звездами «Глухаря».



Персонаж Дмитрия Рыжова прошел через различные испытания, начиная с честной службы в полиции и заканчивая тюремным заключением. Теперь он сталкивается с борьбой с преступностью в новых условиях, работая в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ). В процессе он знакомится с Ариной Гордеевой, новым участковым, и вместе они стремятся восстановить порядок в городе, борясь с коррупцией и преступностью.