Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы О чем сериал "Порочная связь"?

О чем сериал "Порочная связь"?

Олег Скрынько 15 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Порочная связь" - это российская мелодрама, состоящая из четырех серий, которую снял режиссер Дмитрий Пантелеев по заказу телеканала "Домашний". В картине снялись Ксения Роменкова, Владислав Резник и Антон Даниленко.
Сюжет фильма рассказывает о проблемах в браке главной героини Людмилы. Из-за конфликтов с мужем она начинает роман с молодым обаятельным коллегой по имени Роман. Однако, с течением времени отношения становятся все более серьезными, и Людмила сталкивается с выбором - продолжать запретную связь или вернуться к спокойной семейной жизни. Однако Роман начинает вести себя странно, проявляя интерес к близким Людмилы, что заставляет ее задуматься. Позже выясняется, что любовник ведет двойную игру и не все так просто.
Примьера фильма состоялась 12 февраля 2024 года на канале "Домашний" как часть коллекции фильмов "Сквозь слезы к счастью". Этот проект позволяет зрителям насладиться самыми яркими и захватывающими произведениями собственного производства, которые рассказывают о любви, преданности, обмане и предательстве. Все герои после тяжелых испытаний, представленных в фильме, обязательно находят свое счастье в завершении.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Порочная связь
Порочная связь мелодрама
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше