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Куда делся Фатих из сериала «Клюквенный щербет»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 11 февраля 2026 Дата обновления ответа: 11 февраля 2026

Актера Догукана Гюнгёра, исполнявшего роль Фатиха в сериале «Клюквенный щербет», уволили в январе 2026 года после задержания полицией в ходе антинаркотической операции и положительных тестов на запрещенные вещества. Продюсеры расторгли контракт с Гюнгёром и заменили его на актера Эмре Динлера, который появился в образе Фатиха Унала в 4 сезоне.

Потребовались пересъемки

Телеканал Show TV не только уволил Гюнгёра, но и вырезал из отснятого материала сцены с его участием. Поклонники были шокированы сменой актера, а съемки временно приостанавливались для пересъемки сцен с новым исполнителем.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

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Клюквенный щербет
Клюквенный щербет драма, мелодрама
2022, Турция
6.0
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