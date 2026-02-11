Куда делся Фатих из сериала «Клюквенный щербет»?

Актера Догукана Гюнгёра, исполнявшего роль Фатиха в сериале «Клюквенный щербет», уволили в январе 2026 года после задержания полицией в ходе антинаркотической операции и положительных тестов на запрещенные вещества. Продюсеры расторгли контракт с Гюнгёром и заменили его на актера Эмре Динлера, который появился в образе Фатиха Унала в 4 сезоне.

Потребовались пересъемки

Телеканал Show TV не только уволил Гюнгёра, но и вырезал из отснятого материала сцены с его участием. Поклонники были шокированы сменой актера, а съемки временно приостанавливались для пересъемки сцен с новым исполнителем.