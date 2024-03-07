Кто ведущий программы "Решала"?

Влад Чижов - известный блогер и ведущий программы "Решала" на канале "Че!". Его основная цель - научить зрителей избегать уловок продуманных мошенников. В своей программе он разоблачает современные схемы мошенничества и дает советы по защите от них.
Он также был ведущим ток-шоу "Гражданская оборона" на "Первом канале" в октябре 2020 года. В этом проекте, вероятно, продолжается тема борьбы с мошенничеством и обеспечения безопасности граждан.
Влад Чижов известен своей смелостью, ловкостью и готовностью помогать тем, кто становится жертвой мошенничества. Его блог и телевизионные проекты направлены на просвещение общества и предупреждение об опасностях современных видов преступлений.
