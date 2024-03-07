Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто ведущий программы "Решала"?

Кто ведущий программы "Решала"?

Олег Скрынько 7 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Влад Чижов - известный блогер и ведущий программы "Решала" на канале "Че!". Его основная цель - научить зрителей избегать уловок продуманных мошенников. В своей программе он разоблачает современные схемы мошенничества и дает советы по защите от них.

Он также был ведущим ток-шоу "Гражданская оборона" на "Первом канале" в октябре 2020 года. В этом проекте, вероятно, продолжается тема борьбы с мошенничеством и обеспечения безопасности граждан.

Влад Чижов известен своей смелостью, ловкостью и готовностью помогать тем, кто становится жертвой мошенничества. Его блог и телевизионные проекты направлены на просвещение общества и предупреждение об опасностях современных видов преступлений.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Решала
Решала телешоу
2017, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
Хрустящие кабачки без лишних заморочек: рецепт от Аллочки из «Универа», который легко повторят даже дети
«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше