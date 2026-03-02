Оповещения от Киноафиши
Кто умер из шоу "Пацанки"?

Кто умер из шоу "Пацанки"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 2 марта 2026

«Пацанки» — скандальное реалити-шоу, которое пользуется в РФ огромной популярностью.

Программа призвана изменить «проблемных» девушек и сделать их более женственными. Однако не каждую из них ждал благополучный финал.

Кого из участниц не стало

Из шоу «Пацанки» умерли следующие участницы:

Юлия Михайлова (Платок) — погибла в августе 2023 года при загадочных обстоятельствах. Официальная версия — несчастный случай во время экстремальной фотосессии, но также рассматривается вариант суицида (перед смертью она писала подруге, что устала). Её душещипательную историю о насилии на проекте позже признали вымыслом.

• Ксения Милас — после участия в 3-м сезоне даже стала ведущей «Ревизорро», но карьера рухнула из-за криминала. На вечеринке она нанесла гостье ножевые ранения, из-за чего её отстранили от эфиров и завели уголовное дело.

• Регина Колупаева — участница первого сезона, которая после проекта вновь взялась за нож. В ходе бытовой ссоры она тяжело ранила собственных родителей. Мать попала в больницу с ударом в спину, а отцу девушка повредила руку.

• Анна Тихая (Тихомирова) — борется не с криминальным прошлым, а с тяжелой болезнью. В 26 лет у неё случился инсульт. Анна говорит, что жить стало невыносимо из-за болей и помутнения сознания, и врачи предупредили её, что вылечиться полностью нельзя.

• Диана Янголенко — покинула шоу досрочно, так как наставники поверили в её исправление, но на свободе она снова вернулась к старому. Девушку поймали на распространении наркотиков, и суд приговорил её к шести годам лишения свободы.

• Татьяна Бурая — победительница 2-го сезона, которая, хоть и бросила тяжелые наркотики, признается, что подсела на алкоголь. Она также лечилась у психиатров из-за навязчивого желания причинять себе вред и страдает от одиночества.

• Оксана Нецветаева — финалистка, которая впала в тяжелейшую депрессию из-за предательства любимого человека. Психолог проекта сообщила, что у девушки были мысли о суициде, и её пришлось на полгода определять в реабилитационный центр.
 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пацанки
Пацанки телешоу
2016, Россия
5.0
