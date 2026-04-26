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Кто с кем встречался из актёров сериала «Мятежный дух»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 апреля 2026

За кулисами «Мятежного духа» закрутилось как минимум два заметных романа.

Бенхамин Рохас (Пабло) и Камила Бордонаба (Марисса) — самая знаменитая пара. Их роман начался на съёмках (по некоторым данным — уже на следующем совместном проекте) и продлился примерно с 2001 по 2004 год. На экране их персонажи тоже прошли через бесконечные расставания и воссоединения, так что для фанатов эти отношения были особенно трогательными. После расставания оба продолжили карьеру по отдельности: Бенхамин остался в музыке и актёрстве, а Камила практически ушла из публичного пространства.

Луисана Лопилато (Миа) и Фелипе Коломбо (Мануэль) — второй экранный и реальный роман. Их отношения тоже завязались на съёмках «Мятежного духа» и длились около двух лет. Позже Луисана стала одной из самых известных аргентинских актрис и вышла замуж за канадского певца Майкла Бубле.

Остальные участники основного каста, насколько известно, серьёзных романов между собой не заводили — хотя слухов во время съёмок ходило предостаточно.

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