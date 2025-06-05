Кто предатель в сериале «Вторая семья»?

Меню
Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 5 июня 2025 Дата обновления ответа: 5 июня 2025

«Вторая семья» — российский сериал в жанре детективной драмы. Премьера состоялась 26 мая 2025 года. По сюжету Ольга Крапивина 14 лет назад стала жертвой маньяка, проведя в его плену больше шести месяцев, а затем родила от насильника сына, который не знает, кто его отец. Все это обернулось для Ольги психической травмой, которая вылилась в интимофобию. Другими словами, она готова вступать в половые связи, но не может быть в близких отношениях с мужчинами. Отвергнутый Ольгой ухажер, также являющийся ее начальником, отправляет главную героиню в ссылку в ее родные края, где промышляет банда налетчиков. Ольга твердо намерена раскрыть это дело.

В концовке выясняется, что предателем неожиданно оказался Торопов. По ходу развития истории между Ольгой и Тороповым завязались близкие отношения, но в последней серии героиня осознала, что ее коллеги — и есть та банда, которая наводит страх на город. Именно работники полиции во главе с манипулятором и социопатом Тороповым являются преступниками. В итоге Торопов отправился в тюрьму, а Ольга уехала в Москву. Позже она получает известие, что Торопова могут выпустить раньше срока.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Вторая семья
Вторая семья детектив, драма
2025, Россия
7.0
