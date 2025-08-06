Меню
Кто монстр в сериале "Уэнсдей"?

Олег Скрынько 6 августа 2025 Дата обновления: 6 августа 2025
Наш ответ:

«Уэнсдей» —  один из самых популярных сериалов последних лет. Главная интрига первого сезона заключалась в том, кто же является монстром. В финальной серии выяснилось, что за чередой убийств в городке Иерихон стоит Тайлер Галпин — сын местного шерифа, который оказывается Хайдом, мистическим существом, унаследовавшим свои способности от матери. Однако действовал он не сам: манипулировала им Мэрилин Торнхилл, учительница академии, под которой скрывается Лорел Гейтс — женщина с мрачным прошлым и своими счётами к обитателям «Невермора». Именно она направляла Тайлера и стояла за всеми трагическими событиями.

Напоминаем, что второй сезон «Уэнсдей» стартовал на стриминге Netflix 6 августа 2025 года. Впереди зрителей ждет новая загадка, которая преподнесет немало сюрпризов.

