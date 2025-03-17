Когда выйдет третий сезон сериала «Инспектор Гаврилов»?

«Инспектор Гаврилов» — российский комедийно-авантюрный сериал, повествующий о воре и аферисте Саше Медном, который становится начальником провинциального отделения полиции, присвоив документы покойного инспектора Гаврилова. На данный момент шоу насчитывает два сезона. Второй выходит в настоящее время. Заключительная серия станет доступна в онлайн-кинотеатре START 8 апреля 2025 года.
Шоу пользуется большой популярностью, поэтому велика вероятность, что оно будет продлено на третий сезон. Впрочем, пока официального анонса новых серий не было. Поскольку первый сезон стартовал 2 января 2024 года, а второй — 24 января 2025 года, можно предположить, что премьера потенциального третьего сезона состоится в январе 2026 года.
