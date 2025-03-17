Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет третий сезон сериала «Инспектор Гаврилов»?

Когда выйдет третий сезон сериала «Инспектор Гаврилов»?

Олег Скрынько 17 марта 2025 Дата обновления: 17 марта 2025
Наш ответ:

«Инспектор Гаврилов» — российский комедийно-авантюрный сериал, повествующий о воре и аферисте Саше Медном, который становится начальником провинциального отделения полиции, присвоив документы покойного инспектора Гаврилова. На данный момент шоу насчитывает два сезона. Второй выходит в настоящее время. Заключительная серия станет доступна в онлайн-кинотеатре START 8 апреля 2025 года.

Шоу пользуется большой популярностью, поэтому велика вероятность, что оно будет продлено на третий сезон. Впрочем, пока официального анонса новых серий не было. Поскольку первый сезон стартовал 2 января 2024 года, а второй — 24 января 2025 года, можно предположить, что премьера потенциального третьего сезона состоится в январе 2026 года.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Инспектор Гаврилов
Инспектор Гаврилов комедия
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше