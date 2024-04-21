Когда выйдет третий сезон «Фермы Кларксона»?

Наш ответ:

Третий сезон документальной комедии «Ферма Кларксона» стартует на стрим-сервисе Amazon Prime Video 3 мая. В этот день состоится премьера эпизодов 1-4, тогда как серии 5-8 появятся через неделю, 10 мая.



Сериал повествует о бывшем ведущем телешоу «Топ Гир» Джереми Кларксоне, который руководит обширной фермой, расположенной в живописном английском регионе Котсуолд-Хилс. Кларксон купил эту ферму еще в 2008 году, а в 2019 году решил лично взяться за это сельскохозяйственное предприятие. Превратившись в полноценного фермера, Кларксон решает разнообразные проблемы. Он отлавливает то и дело сбегающих телят и петухов, врезается в телеграфный столб на своем новом тракторе и оказывается в других комичных ситуациях. Компаньоном Кларксона является парень по имени Калеб, который помогает ему упорядочивать хаос, происходящий на ферме. Калеб усмиряет гнев людей из близлежащей деревни, справляется с наплывом фанатов в магазинчике при ферме, а также занимается другими делами.