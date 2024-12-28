Когда выйдет финал "Пацанок"?

Финал очередного сезона «Пацанок» вышел в эфир телеканала «Пятница» 26 декабря.
За 15 недель участницы шоу «Пацанки. Остров» меняли жизнь: избавлялись от вредных привычек и прорабатывали травмы. В финал прошли Софья Кульгавая, Мафтуна Абдиева, Ника Кирильченко, Оксана Нецветаева и Роксана Коллинз, но только одна стала победительницей. На выпускном балу преподаватели во главе с Лаурой Лукиной подвели итоги. Четвертое место досталось Нецветаевой, что её огорчило. Бронза ушла к Абдиевой, которая тоже не сдержала слез. Когда остались Коллинз и Кульгавая, зрители ждали победы Софьи, но триумф достался Роксане. Ей вручили золотую брошь и миллион рублей. Итоги вызвали бурное обсуждение: многие зрители остались недовольны распределением мест.
