Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 9 сезон сериала «Новичок»?

Когда выйдет 9 сезон сериала «Новичок»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 17 февраля 2026 Дата обновления ответа: 17 февраля 2026

«Новичок» — американский криминально-драматический сериал, стартовавший в 2018 году.

Когда ждать девятый сезон?

Восьмой сезон стартовал 6 января 2026 года. Девятый же сезон на данный момент официально не анонсирован. Если создатели примут решение снять новые серии, то об этом, вероятно, станет известно весной 2026 года. Исходя из этого, девятый сезон может выйти в январе 2027 года.

О чем сериал

«Новичок» повествует об уроженце провинциального городка Джоне Нолане, который, уже будучи немолодым, решает поступить на службу в полицию Лос-Анджелеса. Новые коллеги встречают возрастного салагу со скепсисом, но он с честью выходить из трудных ситуаций благодаря своему опыту, упорству и чувству юмора.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Новичок
Новичок драма, криминал
2018, США
8.0
