Когда выйдет 9 сезон сериала «Новичок»?

«Новичок» — американский криминально-драматический сериал, стартовавший в 2018 году.
Восьмой сезон стартовал 6 января 2026 года. Девятый же сезон на данный момент официально не анонсирован. Если создатели примут решение снять новые серии, то об этом, вероятно, станет известно весной 2026 года. Исходя из этого, девятый сезон может выйти в январе 2027 года.
«Новичок» повествует об уроженце провинциального городка Джоне Нолане, который, уже будучи немолодым, решает поступить на службу в полицию Лос-Анджелеса. Новые коллеги встречают возрастного салагу со скепсисом, но он с честью выходить из трудных ситуаций благодаря своему опыту, упорству и чувству юмора.
Авторизация по e-mail